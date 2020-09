Milan | Brahim Diaz si presenta | “Mi piace fare il trequartista Il futuro? Non voglio parlarne”

(Di venerdì 11 settembre 2020) Oggi è stato il giorno dellazione dial. Il giocatore, arrivato in prestito dal Real Madrid, si èto in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi: “Questo è un club con una storia immensa, che ha finito molto bene l’ultima stagione. È davvero unre giocare qui ed è speciale allenarsi aello. Avevo varie offerte, ma ho scelto ilperché è una grandissima squadra, composta da persone che stanno lavorando al meglio per riportare il Club nella posizione che si merita. Ho parlato con Maldini, con Massara e sono molto contento”. “Giocherò nella posizione che mi chiederà il Mister – ha continuato...

SkySport : Milan, Brahim Diaz: 'Dobbiamo puntare allo scudetto. Tonali e Ibra ottimi segnali' - DiMarzio : #Milan, la conferenza stampa di presentazione di Brahim #Diaz - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkade… - Redblack100x100 : RT @SkySport: Milan, Brahim Diaz: 'Dobbiamo puntare allo scudetto. Tonali e Ibra ottimi segnali' - milansette : Brahim Diaz: 'Milan club immenso, con Tonali e Ibra possiamo puntare allo scudetto. Iniesta il mio idolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Brahim

Calciomercato.com

L'arrivo di Tonali, la conferma di Ibra, Castillejo mi fanno ben sperare". Queste le parole dell'esterno spagnolo Brahim Diaz, nuovo acquisto del Milan, presentato oggi in via ufficiale. "È un ...ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione col Milan, Brahim Diaz ha parlato anche di alcuni nuovi compagni. Tra i vari passaggi dell’intervista, il talento di ...