L’Arsenal definitivamente nelle mani di Arteta: diventa allenatore-manager con poteri sul mercato (Di venerdì 11 settembre 2020) Novità importante in casa Arsenal: Mikel Arteta assume definitivamente il controllo dei Gunners, non solo come allenatore ma anche come manager con diversi poteri. L'annuncio è arrivato nelle scorse ore dalla società Gunners che ha di fatto dimostrato piena fiducia nelle doti da mister e non solo dell'ex campione.Arteta si prende l'Arsenalcaption id="attachment 1000631" align="alignnone" width="683" Arteta (getty images)/captionUn nuovo ruolo da allenatore e manger per Arteta che dopo aver riportato un trofeo in casa Arsenal è stato ringraziato con una nuova carica. Un ruolo alla Ferguson o, se preferite vista la squadra, un po' alla Wenger. Il mister riceverà ... Leggi su itasportpress

