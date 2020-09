Il royal look del giorno. Camilla di Cornovoglia con la visiera trasparente (Di venerdì 11 settembre 2020) Il royal look di settembre 2020 sfoglia la gallery Camilla Parker Bowles, 73 anni, duchessa di Cornovaglia, negli anni 90 ha animato i tabloid britannici con la sua relazione clandestina con il principe Carlo che ha sposato poi nel 2005. Adesso suscita curiosità perché è la prima reale europea ad aver indossato una visiera trasparente e non la classica mascherina chirurgica. Anche questo è un record ai tempi dell’agguerrita pandemia da Coronavirus. Leggi anche ... Leggi su iodonna

IOdonna : Il royal look del giorno. La principessa Mary di Danimarca con il cappellino a velina - IOdonna : Il royal look del giorno: lo chemisier floreale di Sofia di Svezia - zazoomblog : Il royal look del giorno: lo chemisier floreale di Sofia di Svezia - #royal #giorno: #chemisier #floreale - IOdonna : Il royal look del giorno: Kitty Spencer, il fascino della camicia bianca - IOdonna : Il royal look del giorno. Maxima d’Olanda, il bianco al posto dei colori accesi -

Ultime Notizie dalla rete : royal look Il royal look del giorno. La principessa Mary di Danimarca con il cappellino a velina Io Donna Il royal look del giorno. La principessa Mary di Danimarca con il cappellino a velina

A Copenaghen è già tempo di indossare soprabiti a giudicare da quello, color cielo, indossato da Mary di Danimarca, 48 anni, moglie dell’erede al trono Frederik. La coppia ha presenziato a un evento u ...

Charlotte Casiraghi in costume è l'ultimo raggio royal d'estate

Pareo e friulanine, micro shorts in denim e camicia maschile, caftano d’ispirazione etno folk e sandali ultra flat, le foto di Charlotte Casiraghi declinazione moda mare 2020 sono un reportage semplic ...

A Copenaghen è già tempo di indossare soprabiti a giudicare da quello, color cielo, indossato da Mary di Danimarca, 48 anni, moglie dell’erede al trono Frederik. La coppia ha presenziato a un evento u ...Pareo e friulanine, micro shorts in denim e camicia maschile, caftano d’ispirazione etno folk e sandali ultra flat, le foto di Charlotte Casiraghi declinazione moda mare 2020 sono un reportage semplic ...