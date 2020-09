Fondi Lega, indagato anche un imprenditore. Salvini: «Conosco quelle persone, finirà in un nulla di fatto» (Di venerdì 11 settembre 2020) C’è un nuovo indagato nell’inchiesta della procura di Milano sui Fondi della Lega e il caso della Lombardia Film Commission che ieri ha portato ai domiciliari ieri quattro persone, tra cui tre commercialisti. È l’imprenditore Francesco Barachetti: per lui l’accusa è di peculato. La procura lo definisce nelle carte «personaggio Legato a Di Rubba e Manzoni», ovvero due dei commercialisti indagati, e «più in generale al mondo della Lega». «Conosco quelle persone, finirà in un nulla di fatto», ha dichiarato Matteo Salvini. Il nome di Barachetti era già comparso ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 settembre 2020) C’è un nuovonell’inchiesta della procura di Milano suidellae il caso della Lombardia Film Commission che ieri ha portato ai domiciliari ieri quattro, tra cui tre commercialisti. È l’Francesco Barachetti: per lui l’accusa è di peculato. La procura lo definisce nelle carte «personaggioto a Di Rubba e Manzoni», ovvero due dei commercialisti indagati, e «più in generale al mondo della». «, finirà in undi», ha dichiarato Matteo. Il nome di Barachetti era già comparso ...

