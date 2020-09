Fiorentina, idea Keita Balde per l’attacco. Gli aggiornamenti (Di venerdì 11 settembre 2020) La Fiorentina ha effettuato un tentativo per Keita Balde in vista della prossima stagione: il Monaco riflette La Fiorentina sogna il colpo Keita Balde per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione di Serie A, nonostante il direttore sportivo Daniele Pradè abbia dichiarato di non essere in cerca di attaccanti. Come riportato da Sky Sport, il classe ’95 vorrebbe tornare in Italia dopo la positiva stagione con il Monaco e gradirebbe la destinazione viola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 11 settembre 2020) Laha effettuato un tentativo perin vista della prossima stagione: il Monaco riflette Lasogna il colpoper rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione di Serie A, nonostante il direttore sportivo Daniele Pradè abbia dichiarato di non essere in cerca di attaccanti. Come riportato da Sky Sport, il classe ’95 vorrebbe tornare in Italia dopo la positiva stagione con il Monaco e gradirebbe la destinazione viola. Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina idea Ceccarini: "Prende corpo per la Fiorentina l'idea Diego Godin". Gli sviluppi Labaro Viola Mercato, Florenzi è del Psg. Juventus, Dzeko in pole se salta Suarez

ROMA - Un altro italiano, sulle orme di Sirigu, Buffon e poi Verratti, vestirà la maglia del Psg: si tratta di Alessandro Florenzi che la Roma ha ufficialmente ceduto ai vice-campioni d'Europa in pres ...

Giulini: "Nainggolan resta a Milano, impossibile portarlo qui"

L'incontro con l'Inter per Nainggolan a Cagliari "non è andato bene. Il giocatore rimane a Milano, l'Inter vuole tenerlo, è impossibile riportarlo da noi". Lo ha dichiarato il presidente Tommaso Giuli ...

