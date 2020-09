Ballando, Dago-bomba su Isoardi e Todaro: "Flirt di cartone", la voce imbarazza la Rai (Di venerdì 11 settembre 2020) Stanno per debuttare insieme a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci presto in onda in prima serata il sabato sera su Rai 1. Si parla di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro (la prima ora deve fare i conti con un infortunio muscolare che non dovrebbe però comprometterne l'esordio a Ballando). E i due, negli ultimi giorni, sono stati visti spesso insieme, paparazzati anche in atteggiamenti piuttosto intimi, ma hanno smentito il Flirt. In particolare, le immagini sono state pubblicate da Diva e Donna. E su quegli scatti, Dagospia nutre qualche malizioso sospetto. "Allusioni a un Flirt, feeling, passeggiate a favor di paparazzo - premette il sito -. Entrambi single e liberi di frequentarsi, si sa che poi il ballo può far scattare la scintilla. ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Ballando Dago Ballando con le stelle, Osvaldo e Veera: la Dago bomba, spunta una vecchia tresca segreta Liberoquotidiano.it Dzeko alla Juve, parte il conto alla rovescia? Trovato l'accordo

E’ un giro complesso e tutti i tasselli del mosaico devono andare al loro posto. Una vorticosa operazione di mercato che richiederà più di qualche ora, ma si arriverà al massimo all’inizio della pross ...

E’ un giro complesso e tutti i tasselli del mosaico devono andare al loro posto. Una vorticosa operazione di mercato che richiederà più di qualche ora, ma si arriverà al massimo all’inizio della pross ...