Uomini e Donne, anticipazioni giovedì 10 settembre 2020 (Di giovedì 10 settembre 2020) anticipazioni Uomini e Donne, Trono Classico o Trono Over? Scopriamo cosa succederà oggi, 10 settembre nella nuova puntata del dating show anticipazioni Uomini e Donne, cosa succederà nella nuova puntata della nuova stagione del dating show? Scopriamolo inseme. Data la nuova formula ideata dal programma, anche oggi vederemo un mix sia del trono classico con Davide Donadei, Gianluca De Matteis e le troniste Sophie Codegoni e Jessica; sia il trono over e le loro entusiasmanti avventure. Anche oggi, probabilmente, al centro dello studio ci sarà Gemma Galgani. La dama è sempre al centro di numerose polemiche sia per il lifting fatto questa estate, sia per il rapporto avuto con Nicola di 26 anni. Proprio con quest’ultimo ... Leggi su zon

matteosalvinimi : A questa rabbia rispondo col sorriso e col lavoro, evviva l’Italia delle donne e degli uomini che credono nella lib… - MSF_ITALIA : BREAKING: Bruciato il campo di #Moria dopo gli incendi appiccati la scorsa notte. 12.000 uomini, donne e bambini so… - mecna : E poi è brutto pensare che salire su un palco con un peluche urli 'Sto facendo pezzi per le ragazzine'. Credo che u… - GrazianoMammini : RT @GrazianoMammini: Un uomo della Restenza Don Giuseppe Bertini - betagamma12 : @____Cupido____ Buon giorno Cupido-san ormai penso che anche per gli uomini sia difficile aver a che fare con i neu… -