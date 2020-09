Sassuolo, De Zerbi: “Dobbiamo essere ingordi, siamo pronti per fare un ulteriore step” (Di giovedì 10 settembre 2020) Migliorare, sempre e comunque. Non si pone limiti Roberto De Zerbi che per il suo Sassuolo chiede il massimo. In occasione della presentazione della stagione 2020-21 del club neroverde il tecnico ha motivato l’intera squadra a dare il massimo fin dalla prima partita. “Dobbiamo migliorare in tutto, dobbiamo essere ingordi, ingordi del nostro lavoro, di quello che possiamo fare, delle potenzialità dei giocatori che non sono completamente espresse – ha detto De Zerbi -. Non può esserci appagamento, altrimenti ci svegliamo male perché becchiamo batoste. Possiamo far di più ma non è neanche scontato, andare più su dell’ottavo posto diventa difficile. In cuor mio, però, ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Sassuolo | #DeZerbi: 'Dobbiamo essere ingordi, siamo pronti per fare un ulteriore step' - junews24com : Juventus di Pirlo, è spoiler: assomiglierà a una squadra della scorsa Serie A - - _IlBoris : RT @mirabeack: Il pompaggio di Locatelli sui media, così come quello in passato di Berardi o Zaza, dimostra che il Sassuolo per vendere ben… - dade494 : RT @mirabeack: Il pompaggio di Locatelli sui media, così come quello in passato di Berardi o Zaza, dimostra che il Sassuolo per vendere ben… - chrisACM1899 : RT @mirabeack: Il pompaggio di Locatelli sui media, così come quello in passato di Berardi o Zaza, dimostra che il Sassuolo per vendere ben… -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Zerbi Sassuolo, De Zerbi: «Dobbiamo essere ingordi. Mercato? Tutto è migliorabile» Calcio News 24 Calcio, Stroppa può fare gli scongiuri: per i bookmakers è l'allenatore di Serie A a maggior rischio esonero

ROMA – Il deludente esordio in Serie A con il Pescara nel 2012, quindi la poca esperienza in campionato, sono un precedente importante per i bookmaker, come pure la panchina di una squadra neo promoss ...

Calciomercato Sassuolo – Tripaldelli in uscita, possibile permanenza per Rogerio e Consigli

Dopo aver effettuato qualche operazione in entrata, il Sassuolo sembra molto impegnato a sistemare alcuni calciatori presso altri lidi, sebbene potrebbero restare in rosa alcuni calciatori che appariv ...

ROMA – Il deludente esordio in Serie A con il Pescara nel 2012, quindi la poca esperienza in campionato, sono un precedente importante per i bookmaker, come pure la panchina di una squadra neo promoss ...Dopo aver effettuato qualche operazione in entrata, il Sassuolo sembra molto impegnato a sistemare alcuni calciatori presso altri lidi, sebbene potrebbero restare in rosa alcuni calciatori che appariv ...