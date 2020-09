Rapporto Gimbe, crescono ricoverati con sintomi e in intensiva (Di giovedì 10 settembre 2020) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe registra nella settimana 2-8 settembre, rispetto alla precedente, un incremento dei nuovi casi (9.964 vs 9.015) e dei casi attualmente positivi (33.789 vs 26.754). Aumentano anche i pazienti ricoverati con sintomi (1.760 vs 1.380), quelli in terapia intensiva (143 vs 107) e i decessi (72 vs 46). In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni: Decessi: +26 (+56,5%).Terapia intensiva: +36 (+33,6%).ricoverati con sintomi: +380 (+27,5%). Nuovi casi: +9.964 (+10,5%).Casi attualmente positivi: +7.035 (26,3%). Casi testati +26.255 (+6,6%). Tamponi totali: +38.287 (+6,4%)."Nell'ultima settimana - afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe - ... Leggi su ilfogliettone

