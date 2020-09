Nuove regole treni agosto 2020: cosa cambia per i viaggiatori (Di giovedì 10 settembre 2020) In questi ultimi tempi le regole in tema di distanziamento interpersonale e prevenzione contro eventuali contagi da coronavirus sono cambiate, creando non poca confusione tra i cittadini e tutti coloro che, per una ragione o un’altra, debbono salire su un treno, aereo o autobus. Infatti, c’è una sostanziale disomogeneità nelle prescrizioni applicate nella penisola per combattere la nota pandemia, tanto che ad esempio sugli aerei si può stare vicini senza regole di distanziamento (ma la mascherina va sostituita ogni 4 ore), mentre negli aeroporti occorre mantenere la distanza di un metro. Anche sugli autobus la linea tendenziale è quella della distanza, ma in Lombardia è possibile occupare tutti i posti a sedere. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, in particolare, quali sono le ... Leggi su termometropolitico

NatoRe_ReNato : RT @Carlo_bis: Tremonti:'La soluzione sono solo regole nuove. Sennò la crisi torna ed è peggio di prima. La soluzione non l'hai nè dai fina… - Ro_ber_ta__ : RT @Carlo_bis: Tremonti:'La soluzione sono solo regole nuove. Sennò la crisi torna ed è peggio di prima. La soluzione non l'hai nè dai fina… - VedeleAngela : RT @Carlo_bis: Tremonti:'La soluzione sono solo regole nuove. Sennò la crisi torna ed è peggio di prima. La soluzione non l'hai nè dai fina… - carseri : RT @Carlo_bis: Tremonti:'La soluzione sono solo regole nuove. Sennò la crisi torna ed è peggio di prima. La soluzione non l'hai nè dai fina… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuove regole Nuove regole anti-Covid in Inghilterra, da lunedì vietati incontri tra più di 6 persone Rai News J’ACCUSE/ Flick: intercettazioni e referendum, doppio attacco a libertà e democrazia

Le nuove regole sulle intercettazioni e il referendum sul taglio dei parlamentari rischiano di mettere in crisi alcuni principi chiave del sistema costituzionale Nuove regole in vigore sulle intercett ...

Medvedev studia da campione: vince il derby con Rublev e vola in semifinale allo US Open

C’è tutto Daniil Medvedev nei cinque punti che, di fatto, hanno deciso il derby con Andrey Rublev (7-6(6) 6-3 7-6(5)) e mandato il russo più anziano ai quarti di finale dello US Open 2020 – senza alcu ...

Le nuove regole sulle intercettazioni e il referendum sul taglio dei parlamentari rischiano di mettere in crisi alcuni principi chiave del sistema costituzionale Nuove regole in vigore sulle intercett ...C’è tutto Daniil Medvedev nei cinque punti che, di fatto, hanno deciso il derby con Andrey Rublev (7-6(6) 6-3 7-6(5)) e mandato il russo più anziano ai quarti di finale dello US Open 2020 – senza alcu ...