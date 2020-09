McLaren 620R con MSO R Pack, pacchetto performante da 30.760 euro (Di giovedì 10 settembre 2020) La punta di lancia delle Sport Series. Questo è McLaren 620R con MSO R Pack , kit estremo ovviamente opera della McLaren Special Operations . Un pacchetto che costa 30.760 euro , ovviamente presente ... Leggi su corrieredellosport

Sempreverde80 : McLaren 620R: ancora più estrema con l’esclusivo R Pack sviluppato da MSO [FOTO] - GaetanoScavuzzo : RT @motorionline: #McLaren #620R: ancora più estrema con l’esclusivo R Pack sviluppato da MSO [FOTO] - motorionline : #McLaren #620R: ancora più estrema con l’esclusivo R Pack sviluppato da MSO [FOTO] - solomotori : McLaren 620R, più 'cattiva' con R Pack - motor__cycle : McLaren 620R, più 'cattiva' con R Pack -

Serie speciale con un pacchetto aerodinamico e di personalizzazione: accelerazione da 0-100 km/h in 2,9 secondi e 0-200 km/h in 8,1 secondi. giovedì 10 settembre 2020 ...La McLaren 620R cresce in sportività e audacia grazie all’esclusivo “R Pack” messo a punto dalla divisione McLaren Special Operations (MSO). Si tratta di un pacchetto opzionale, disponibile per i clie ...