Inter | vicino il si di Godin al Cagliari | trasferimento a titolo definitivo

Diego Godin vicino al Cagliari Clamorosa indiscrezione di mercato. L'Inter e il Cagliari avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento in rossoblu di Diego Godin. A riportare la notizia è il giornalista e noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà. "L'Inter cede il cartellino a titolo definitivo, Giulini rileva l'ingaggio. Si tratta di 5,5 milioni netti fino a giugno, qualcosa in meno con il Decreto Crescita, una cifra tra i 4,5 e i 5 milioni. Godin, è vero, aveva una proposta del Rennes ma ha detto subito sì al Cagliari anche perché ha sposato una ragazza nata proprio in Sardegna. L'incontro di ieri ...

