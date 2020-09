"Grillo sei senza cog***i. Curati". Del Debbio brutale, 4 minuti di insulti in diretta | Video (Di giovedì 10 settembre 2020) Paolo Del Debbio a valanga contro Beppe Grillo: un monologo in diretta a Dritto e rovescio contro il fondatore del Movimento 5 Stelle, che a Marina di Bibbona ha aggredito un inviato del talk di Rete 4. "L'ho fatto solo un'altra volta, a proposito di fascismo. Ma qui siamo da quelle parti, almeno a livello mentale". Poi la raffica di accuse. "Grillo, sei stato un cattivo selvaggio, sei un corruttore di costumi, un leader politico non tira giù dalla scala un giornalista. Fattela con me, vengo da un quartiere popolare di Lucca, a me non mi fai paura. Non ti sto minacciando, non lo meriti, sei un poveretto". "Gli esponenti del M5s, da Di Battista a Di Maio, hanno sempre detto che in questa trasmissione si sono trovati bene, quindi è proprio un problema di ignoranza tua", ha ... Leggi su liberoquotidiano

