GREY’S ANATOMY 17: iniziate le riprese! (Di giovedì 10 settembre 2020) È finalmente arrivata la notizia che i fan di tutto il mondo aspettavano, sono iniziate le riprese della diciassettesima stagione di Grey’s ANATOMY!Leggi anche: Un posto al sole anticipazioni: la storia di NIKO continueràAd annunciarlo con un post su Instagram l’attrice protagonista Ellen Pompeo, la quale ha postato una sua foto dal set in compagnia del collega Richard Flood, interprete del Dr. Cormac Hayes, new entry della passata stagione e probabile “nuovo” interesse amoroso di Meredith Grey. Un ritorno che arriva dopo sei mesi di pausa forzata a causa della pandemia di coronavirus e che Ellen Pompeo ha voluto dedicare a tutti coloro che il dramma COVID-19 l’hanno vissuto in prima persona: È la prima volta che torno nei miei camici, da quando abbiamo interrotto le riprese (lo scorso marzo) 7.000 ... Leggi su tvsoap

