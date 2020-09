Addio a Diana Rigg, l’attrice che sul grande schermo sposò James Bond (Di giovedì 10 settembre 2020) Nelle scorse ore si è spenta una grande attrice, che ricordiamo per alcuni ruoli di notevole successo: Diana Rigg è stata l’unica a poter vantare legittimamente il titolo di Mrs. Bond, e in anni più recenti è tornata sul piccolo schermo con la serie tv Il Trono di Spade. Nata nel 1938 a Doncaster, nel South Yorkshire, Diana Rigg è cresciuta in India assieme ai suoi genitori, che vi si sono trasferiti quando lei aveva appena due mesi. All’età di 8 anni, è tornata da sola in Inghilterra per studiare ed è qui, nella sua terra natale, che ha deciso di inseguire con tutte le sue energie il sogno di diventare un’attrice. Diana ha frequentato la Royal Academy of Dramatic Art, per poi ... Leggi su dilei

