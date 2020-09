Usa: agenti sparano a 13enne autistico colto da crisi. Bufera a Salt Lake City (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ancora un episodio che mette sotto accusa i metodi discutibili della polizia americana. E' successo a Salt Lake City, nell'Utah, dove una donna ha chiamato il 911 per farsi aiutare a riportare sotto ... Leggi su tg.la7

«Perché non lo avete semplicemente affrontato?», mamma Golda Barton è disperata. Continua a ripetere ai poliziotti che hanno sparato a suo figlio autistico di 13 anni: «Perché lo avete fatto? Mio figl ...

Polizia di nuovo sotto accusa negli Stati Uniti. Questa volta a indignare l'opinione pubblica è il ferimento di un ragazzino autistico di 13 anni, colpito da diversi proiettili sparati dagli agenti ne ...

