Terremoto in Sicilia: scossa avvertita a Trapani e Salemi [DATI e MAPPE] (Di mercoledì 9 settembre 2020) Un Terremoto magnitudo ML 3.4 si è verificato a 3 km nord da Salemi (Trapani) alle 06:56:59, ad una profondità di 1 km. L’evento, avvertito dalla popolazione, è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.L'articolo Terremoto in Sicilia: scossa avvertita a Trapani e Salemi DATI e MAPPE Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #TRAPANI, in #SICILIA, a #Salemi. #Magnitudo 3.4. Ecco QUI i #DETTAGLI - Emilystellaemi2 : RT @castelliditalia: In seguito alla distruzione dell'abitato medievale di Occhiolà a causa di un forte terremoto nel 1693, venne costruita… - ereitenkz : RT @castelliditalia: In seguito alla distruzione dell'abitato medievale di Occhiolà a causa di un forte terremoto nel 1693, venne costruita… - AntigoneCris : RT @castelliditalia: In seguito alla distruzione dell'abitato medievale di Occhiolà a causa di un forte terremoto nel 1693, venne costruita… - JaimeBustilloME : RT @castelliditalia: In seguito alla distruzione dell'abitato medievale di Occhiolà a causa di un forte terremoto nel 1693, venne costruita… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Sicilia Terremoto in Sicilia: scossa di magnitudo 3.4 al largo di Siracusa Fanpage.it TERREMOTO SICILIA, scossa di magnitudo 3.4 a Vita, tutti i dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 04:56 con epicentro a Vita, in provincia di Trapani. La profondità stimata è stata di circa 1.1 Km. Potete monitorare tutte le scosse ...

A dieci anni dal terremoto, le condizioni della Marsica prospettate in Parlamento (gennaio-aprile 1925)

Per chi desidera ripercorrere oggi le vicende della rivoluzione fascista, i termini connessi a questa tematica si modificarono con la data del 3 gennaio 1925, quando la lotta politica e «con essa la n ...

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4, si è verificata alle ore 04:56 con epicentro a Vita, in provincia di Trapani. La profondità stimata è stata di circa 1.1 Km. Potete monitorare tutte le scosse ...Per chi desidera ripercorrere oggi le vicende della rivoluzione fascista, i termini connessi a questa tematica si modificarono con la data del 3 gennaio 1925, quando la lotta politica e «con essa la n ...