Superbonus 110% per villette a schiera | quando è possibile

Via libera al Superbonus 110% per interventi sulle villette a schiera se l'immobile ha i requisiti di "indipendenza funzionale" e "accesso autonomo dall'esterno". Sono questi i due elementi determinanti indicati dall'Agenzia delle Entrate in merito al Superbonus 110%, nella risposta all'interpello numero 328 del 9 settembre 2020. Superbonus 110% per lavori su villette a schiera: i chiarimenti delle Entrate L'Agenzia delle Entrate analizza il caso di un contribuente, proprietario di una villetta a schiera, con riscaldamento autonomo, libera su tre lati e confinante con altro immobile esclusivamente attraverso parete garage non riscaldato.

