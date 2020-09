Stasera in tv, Ocean’s 8 in prima serata su Canale 5 (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ocean’s 8 è la pellicola che andrà in onda Stasera in tv, 9 settembre, in prima serata su Canale 5. Nel cast: Sandra Bullock, Cate Blanchet e Anne Hathaway Stasera in tv il film Ocean’s 8, sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean’s. Nel cast si possono incontrare i nomi delle più importanti attrici di Hollywood: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson e Helena Bonham Carter. Trama L’artista truffatrice Debbie Ocean, sorella del recentemente defunto Danny Ocean, convince l’ex Lou, partner criminale, ad unirsi a lei per una nuova rapina. Fanno parte della loro squadra: la stilista fallita Rose Weil; la gioielleria Amita, desiderosa di trasferirsi dalla casa di sua madre; l’hacker di sicurezza Nine ... Leggi su zon

herlobster_ : stasera ocean’s 8 in tv, peccato io debba studiare perché dopo domani ho un esame ???? - bvbynijmri : RT @Crimennajwa: Ocean's 8. Stasera rivedremo la coppia palo dell'anno ?? - bvbynijmri : RT @captainparriIla: cate con il suo outfit a ricordarci che stasera c'è ocean's 8 <3 - inyourcardigan_ : RT @captainparriIla: cate con il suo outfit a ricordarci che stasera c'è ocean's 8 <3 - LaRonnie_ : Cate si è vestita da Lou Miller perché sa che stasera ci sarà Ocean’s 8 -

Ultime Notizie dalla rete : Stasera Ocean’s