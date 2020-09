Somma Vesuviana, il Sindaco aggiorna il conto dei positivi al Covid: “Ora sono 29” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – “Si alza ancora l’asticella dei contagi a Somma Vesuviana. Oggi altri 2 positivi. Dunque abbiamo ben 29 casi di Coronavirus, 57 dall’inizio della pandemia e ben 28 persone ancora in isolamento. Nel 60 – 70% dei casi si tratta di casi di rientro e solo uno di loro è ospedalizzato. Controlli a tappeto da parte della Polizia Municipale, in particolar modo dopo le 21 e nel fine settimana”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano. “Il richiamo al rispetto delle norme è forte: dalle ore 18 c’è obbligo della mascherina all’aria aperta per tutte le persone che si recano in piazza ... Leggi su anteprima24

