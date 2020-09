Salvini aggredito a Pontassieve: gli strappano camicia e rosario (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il deputato della Lega Guglielmo Picchi scrive su Twitter che Salvini è stato aggredito a Pontassieve. Una contestatrice gli avrebbe strappato camicia e rosario: Non si trovano al momento immagini dell’accaduto. Articolo in aggiornamento Salvini si è lamentato durante un comizio tenuto questa mattina al mercato settimanale di Fucecchio (Firenze) per sostenere la candidatura di Susanna Ceccardi alla presidenza della Regione Toscana di un pranzo elettorale annullato :”Oggi dovevamo andare a pranzo con una cinquantina di persone a Pontassieve (Firenze)”, ma ieri sera “il proprietario del ristorante Sunset, che io abbraccio e tornerò da lui da privato cittadino, ha dovuto disdire perché quando si è sparsa la ... Leggi su nextquotidiano

Adnkronos : ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - samuele26572 : RT @Adnkronos: ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - Larabrusi : RT @Adnkronos: ++'Salvini aggredito, gli hanno strappato camicia e rosario'++ - nhpaolocastelli : RT @TerreImpervie: Se mi dite che è 'tana liberi tutti' allora non ho da commentare. Se iniziate a fare 'uhuhuh fascio' e al primo buffetto… - essecia : RT @CorriereUmbria: Salvini aggredito a Pontassieve: gli strappano camicia e rosario #salvini #aggressione #elezionitoscana -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini aggredito Matteo Salvini "aggredito a Pontassieve, strappati camicia e rosario" L'HuffPost AFRICANA AGGREDISCE MATTEO SALVINI A PONTASSIEVE, GLI STAPPA CAMICIA E CATENINA

9 settembre - Strattonato da una giovane che gli ha strappato la camicia e anche la catenina che aveva al collo. E' quanto capitato al leader della Lega Matteo Salvini poco dopo il suo arrivo a Pontas ...

Salvini aggredito a Pontassieve: gli strappano camicia e rosario

Il deputato della Lega Guglielmo Picchi scrive su Twitter che Salvini è stato aggredito a Pontassieve. Una contestatrice gli avrebbe strappato camicia e rosario: Salvini si è lamentato durante un comi ...

9 settembre - Strattonato da una giovane che gli ha strappato la camicia e anche la catenina che aveva al collo. E' quanto capitato al leader della Lega Matteo Salvini poco dopo il suo arrivo a Pontas ...Il deputato della Lega Guglielmo Picchi scrive su Twitter che Salvini è stato aggredito a Pontassieve. Una contestatrice gli avrebbe strappato camicia e rosario: Salvini si è lamentato durante un comi ...