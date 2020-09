“Pane o libertà. Su la testa” al Teatro Goldoni di Venezia (Di mercoledì 9 settembre 2020) 100 minuti in compagnia di Paolo Rossi, applaudito affabulatore Il titolo dello spettacolo, Pane o libertà, lo ha spiegato l'autore/attore: “L'ho ripreso da un libro, ma non vi dico quale. Lo trovo molto emblematico; si impone la scelta fra mangiare, vivere o avere la libertà”. Il sottotitolo, invece, “Su la testa”, è stato coniato dall'attore per la trasmissione televisiva omonina del 1992. Due dei tre musicisti che interagiscono con il comico prendono posto sul palcoscenico. Arriva Paolo Rossi (...) - Musica e Spettacoli / Teatro, Paolo ROssi Leggi su feedproxy.google

AlbertoDom1940 : @matteosalvinimi Chi parte dall'Africa cerca Pane e Libertà e nn fare il Cattolico praticante che non si capisce co… - rosangelabetti : Se il popolo non reagisce mi dissocio. Mascherine distanziamento sociale addio. Vogliono manomettere il cervello da… - fratt_anto : @MassimGiannini Ma cazzo quando parlate di Repubblica di Democrazia di LIBERTÀ sapete cosa dite o sono frasi fatte?… - Nonnepossopi1 : RT @Vickiegogreen: @P_Napolitano_ @Marius30386553 Sai che faranno ? Istituiranno banche del pane e del cibo in modo da tenere sotto control… - Gianmar26145917 : RT @Vickiegogreen: @P_Napolitano_ @Marius30386553 Sai che faranno ? Istituiranno banche del pane e del cibo in modo da tenere sotto control… -

Ultime Notizie dalla rete : “Pane libertà Splatterhouse 3 Retrogaming History