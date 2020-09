Omicidio Willy, la fidanzata di uno degli aggressori: “Aspetto un figlio da lui, se ha sbagliato deve pagare” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Omicidio Willy, la fidanzata di Gabriele Bianchi: “Aspetto un figlio da lui” “Se Gabriele ha sbagliato è giusto che paghi, però deve essere appurato da un tribunale e non dalla stampa. Io spero che si interrompano le minacce arrivate dal web e rivolte al figlio che ho in grembo, che non ha colpe e non può subire attacchi del genere, per giunta ancor prima di essere venuto al mondo”. A parlare è Silvia Ladaga, 28 anni, fidanzata di Gabriele Bianchi, il maggiore dei due fratelli accusati insieme ad altri due loro amici di aver ucciso Willy Monteiro Duarte, il ragazzo italo-capoverdiano di 21 anni morto dopo un pestaggio nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre a ... Leggi su tpi

