Mercure Investment acquista l’1,6% di ASTM. Titolo balza in Borsa (Di mercoledì 9 settembre 2020) (TeleBorsa) – Mercure Investment, controllata da Mercure Holding e a cascata dai fondi di investimento Ardian Infrastructure Fund IV, annuncia di aver concluso l’acquisto di oltre 2,2 milioni di azioni ASTM, pari a circa l’1,6% del capitale sociale, attraverso una procedura di reverse accelerated book-building rivolta esclusivamente a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri. Il corrispettivo per l’acquisto è pari a 21 euro per ciascuna azione, per un esborso complessivo di circa 47,5 milioni di euro.Intermonte SIM ha operato in qualità di intermediario autorizzato e sole bookrunner dell’Operazione. Il regolamento dell’Operazione avverrà il prossimo 11 Settembre 2020. Mercure è titolare anche di una ... Leggi su quifinanza

notiziariofinan : La performance al rialzo di Astm segue l’operazione con cui Mercure Investment, - MilanoFinanza : Mercure Investment (Ardian) conclude l'acquisto dell'1,6% di Astm -