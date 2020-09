Maserati MC20, tutte le caratteristiche della supercar emiliana (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Maserati MC20 segna il ritorno del marchio del Tridente nel mondo delle supercar. Quindici anni dopo la spettacolare MC12, ecco una nuova berlinetta a motore centrale, con due posti secchi, che utilizza il meglio della tecnologia attualmente disponibile e la veste in stile italiano. Un progetto elaborato in circa 24 mesi e fin dall’inizio, con un approccio innovativo, è stata coinvolta una squadra composta dagli ingegneri del Maserati Innovation Lab, dai tecnici specializzati del Maserati Engine Lab e dai designer del Centro Stile. È lunga 4,67 metri, larga 1,96 e alta 1,22. Dietro le spalle dei due passeggeri si trova l'incredibile motore Nettuno, progettato e costruito interamente da Maserati: un 3 litri V6 bi-turbo che eroga 630 CV di potenza e ... Leggi su gqitalia

Weltschmerz_xx : RT @sabbatini: Ecco la Maserati MC20 Coupè 2 posti, porte a farfalla, telaio in carbonio, motore V6 3 litri da 630 cv con pre camera di in… - sabbatini : Ecco la Maserati MC20 Coupè 2 posti, porte a farfalla, telaio in carbonio, motore V6 3 litri da 630 cv con pre cam… - ANSA_Motori : Ecco svelata la nuova #Maserati #MC20. Effetti speciali dentro e fuori la supercar del Tridente @ Autodromo di Mode… - fattiamotore : Maserati MC20, il tempo di essere audaci. Ecco la nuova supercar del Tridente – FOTO - alessandromirra : RT @quattroruote: Una #supercar all’italiana, dal design pulitissimo, costruita attorno a un inedito V6 in posizione centrale con un sofist… -