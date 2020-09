La via toponomastica al consenso (Di mercoledì 9 settembre 2020) Assodata la nostra umana solidarietà a Salvini, aggredito a Pontassieve da una forsennata, con un gesto violento che elude ogni autentico sentire critico, va subito però rilevato, un istante dopo la doverosa umana vicinanza a Matteo, che siamo un popolo di topografi, molto più di semplici santi e poeti. Il manifesto per la visita di Matteo Salvini a Napoli, prevista per il prossimo 11 settembre, ne è esempio plastico, pretendendo infatti millimetrica esattezza toponomastica, e, s’intende, perfino cronologica, storica. L’incontro infatti avrà luogo in piazza Matteotti, meglio ancora, in già “piazza della Posta”, così com’era chiamato quel luogo in epoca fascista, cioè assai prima di trovare, in forma di civile risarcimento, il nome del dirigente socialista rapito e assassinato nel 1924 ... Leggi su huffingtonpost

La città di Perugia intitolerà una via a Norma Cossetto, la studentessa istriana vittima di atroci sevizie di partigiani comunisti jugoslavi ed infoibata ancora viva a Villa Surani, dopo l’armistizio ...

La strada dove è ubicata la statua di Camilleri ad Agrigento si chiamerà "Piazzetta dello scrittore"

Lo spazio che ospita la statua di Camilleri si chiamerà “Piazzetta dello scrittore”. Il provvedimento è stato esitato dalla Giunta del Comune su proposta della commissione Toponomastica e rinominerà c ...

