La rete mobile WINDTRE è la più veloce d’Italia per Ookla (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma, 9 settembre 2020 – È WINDTRE l’operatore mobile più veloce d’Italia secondo Ookla, la società leader globale nelle applicazioni di testing e nella data analysis per le reti fisse e mobili, che ha sviluppato Speedtest®. Ookla ha conferito all’azienda guidata da Jeffrey Hedberg il prestigioso ‘Speedtest Award’, per aver fornito la più elevata velocità di rete mobile nel primo e secondo trimestre 2020.Nei primi sei mesi dell’anno, Ookla ha confrontato i risultati di 7.307.941 test svolti dai clienti in Italia con le app mobili Speedtest, per dispositivi iOS e Android, e ha calcolato lo ‘Speed Score’ di ogni operatore. La rete di ... Leggi su pantareinews

giannifioreGF : La rete mobile #WINDTRE è la più veloce d’Italia per #Ookla: - WindTreOfficial : La rete mobile #WINDTRE è la più veloce d'Italia per Ookla, società leader globale nelle applicazioni di testing e… - CorriereCitta : Per Ookla rete mobile di Windtre è la più veloce d’Italia - Mondo3 : La nuova rete unica 'Top Quality Network' di #WINDTRE viene premiata anche da Ookla e si aggiudica lo Speedtest Awa… - princigallomich : Per Ookla rete mobile di Windtre è la più veloce d’Italia -

