Coronavirus, mercoledì 9 settembre: sono 175 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – “Oggi nel Lazio si registrano 175 casi, di questi 99 sono a Roma e zero decessi. Incide il dato della Asl di Latina con 37 casi”. E’ quanto afferma l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Nella Asl Roma 1 sono 39 i casi nelle ultime 24h e di questi quindici i casi di rientro, undici con link dalla Sardegna, uno dall’Ucraina, uno dalla Romania, uno dal Trentino e uno dall’Umbria. Dodici sono i casi con link familiari o contatti di casi gia’ noti e isolati- continua D’Amato- Nella Asl Roma 2 sono 51 i casi e tra questi quaranta sono i ... Leggi su romadailynews

