Calciomercato Juventus, Paratici sfida la Premier: concorrenza per il colpo (Di mercoledì 9 settembre 2020) La Juventus pensa al futuro e si concentra sui possibili innesti da apportare in vista della prossima stagione. Il Calciomercato non è ancora entrato nel vivo, ma già tanti nomi sono stati accostati al club bianconero. Dai primi allenamenti guidati dal mister Andrea Pirlo, è emersa sicuramente la necessità di dare un innesto forte e affidabile in una zona di campo che spesso ha creato non pochi problemi alla Juventus di Maurizio Sarri: le fasce laterali. Il direttore sportivo Fabio Paratici è già al lavoro in questa direzione per poter portare nella compagine bianconera un terzino di qualità ed esperienza, che possa aiutare la squadra a raggiungere gli ambiti obiettivi di scudetto e Champions League. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24

forumJuventus : ?? #Calciomercato - Il Fratello e agente di Higuain è arrivato a Tornino per sistemare i dettagli che porteranno all… - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, vicino l'accordo con Luis Suarez L'attaccante tratta la risoluzione col Barcellona… - MFajriyansyah : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato #Juventus: #Suarez si allena, #Higuain addio - sportli26181512 : Il mercato dei numeri 9: la Juve attende Suarez, Higuain vicino all'addio: Il mercato dei numeri 9: la Juve attende… -