Antonella Clerici, confessione sul passato: “delusioni e amori falliti” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Antonella Clerici tira fuori dalla cassetto dei ricordi i diari del passato e si lascia andare ad una confessione: “amori falliti e delusioni”. Antonella Clerici si lascia andare ad una confessione inedita sul passato. La bionda conduttrice che tornerà in onda su Raiuno dal 28 settembre con il programma “E’ sempre mezzogiorno”. In attesa di … L'articolo Antonella Clerici, confessione sul passato: “delusioni e amori falliti” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

emibonafede20 : RT @Valenteena_: Non so perché ma da ore penso che Katy Perry sia l’Antonella Clerici del pop - oreotorinco : pensavo ci fosse antonella clerici sulla maglia - mariagr20415608 : Ma che trasmissione insulsa #cetempoper ... meglio le repliche della prova del cuoco con Antonella Clerici ?? ?? - DivinaCommediaQ : RT @sigma_tao: @happyanto64 @GuidoCrosetto la divina commedia insegna tanti saluti da antonella clerici mia amica per questo cara antonella… - sigma_tao : @happyanto64 @GuidoCrosetto la divina commedia insegna tanti saluti da antonella clerici mia amica per questo cara… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici Antonella Clerici criticata sul suo ritorno in tv: come risponde la conduttrice Leggo.it Elisa Isoardi pronta per Ballando con le stelle ma con qualche ‘rimorso’

Nonostante la decisione di partecipare a Ballando con le stelle, Elisa Isoardi non ha perso occasione per rilassarsi un pò. Nel fine settimana, infatti, is è concessa qualche ora di relax a Fregene, p ...

Lorella Cuccarini, dopo La Vita in Diretta la conduttrice lascia anche l’agente Lucio Presta: i motivi

Dopo l’addio, apparso a dir poco burrascoso a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini lascia anche l’agente Lucio Presta. Dopo tanti anni di militanza tv nella Arcobaleno Tre, agenzia anche nota per det ...

Nonostante la decisione di partecipare a Ballando con le stelle, Elisa Isoardi non ha perso occasione per rilassarsi un pò. Nel fine settimana, infatti, is è concessa qualche ora di relax a Fregene, p ...Dopo l’addio, apparso a dir poco burrascoso a La Vita in Diretta, Lorella Cuccarini lascia anche l’agente Lucio Presta. Dopo tanti anni di militanza tv nella Arcobaleno Tre, agenzia anche nota per det ...