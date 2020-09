Terremoto di Amatrice: arrivata la sentenza sui crolli (Di martedì 8 settembre 2020) Indimenticabile nella memoria collettiva le immagini dei crolli di Amatrice dopo il Terremoto del 24 agosto 2016. Ora però la parola spetta al Tribunale di Rieti che ha espresso la sentenza nei confronti dei 5 imputati nel processo per il crollo delle due palazzine di edilizia popolare di Piazza Augusto Sagnotti. Per gli imputati l’accusa era di omicidio colposo plurimo, crollo colposo, disastro e lesioni. La sentenza dopo i crolli di Amatrice Per i 5 imputati del processo che ha visto oggi una sentenza, il pm Rocco Gustavo Maruotti aveva chiesto, per i reati di concorso in omicidio e disastro colposo plurimi, pene per un totale di 35 anni. La sentenza rispetta la richiesta, il tribunale li ha ... Leggi su thesocialpost

