Rosato a Giugliano: “Poziello è il vero centrosinistra”. Il candidato sindaco: “I miei avversari vivono a Marano e Napoli” (Di martedì 8 settembre 2020) “Qui c’è il vero centrosinistra. Le altre sono alleanze anomale nate solo contro e non pro qualcosa. Invece di lavorare per la propria terra, hanno fatto un progetto alternativo contro”. Ettore Rosato, vicesegretario nazionale di Italia Viva è stato oggi a Giugliano per la presentazione della lista a sostegno di Antonio Poziello. Nel suo intervento … L'articolo Rosato a Giugliano: “Poziello è il vero centrosinistra”. Il candidato sindaco: “I miei avversari vivono a Marano e Napoli” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ettore_Rosato : Qui a #Giugliano, con la nostra lista a sostegno di @AntonioPoziell sindaco. - trescogli : @Ettore_Rosato @AntonioPoziell @ItaliaViva Volevo informarla che Patrizia baffi ha votato contro la mozione di sfid… - Ettore_Rosato : Qui a #Giugliano, con la nostra lista a sostegno di @AntonioPoziell sindaco. -

Ultime Notizie dalla rete : Rosato Giugliano Pd - 5s: accordo fatto a Pomigliano d'Arco, si tratta su Giugliano e Pompei Il Manifesto Elezioni, nel “laboratorio Caivano” Pd e M5s alleati di Italia viva e sinistra. Il candidato sindaco Falco: “Schema valido per Politiche”

I fari sono tutti accesi su Pomigliano D’Arco (Napoli), la Rignano di Luigi Di Maio, ribattezzata ‘laboratorio politico’ perché primo e più importante esempio dell’intesa Pd-M5s alle Comunali intorno ...

I fari sono tutti accesi su Pomigliano D’Arco (Napoli), la Rignano di Luigi Di Maio, ribattezzata ‘laboratorio politico’ perché primo e più importante esempio dell’intesa Pd-M5s alle Comunali intorno ...