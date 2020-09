Pil, Fitch: “Nel 2020 -10% per l’Italia ma nel 2021 crescita al +5,4%. Dal governo risposta rapida, la cig ha sostenuto i redditi” (Di martedì 8 settembre 2020) L’agenzia di rating Fitch ha rivisto le sue stime sull’andamento del Pil italiano, prevedendo per quest’anno una caduta a due cifre: -10%, contro il -9,5% indicato lo scorso giugno. Ma le nuove previsioni vedono anche una forte crescita del nostro prodotto interno lordo nel prossimo anno: +5.4% nel 2021, dato al di sopra della stima iniziale di +4,4%, “riflettendo un punto di partenza più basso per l’attività e l’annuncio di misure di bilancio addizionali di sostegno”, spiega Fitch. L’agenzia di rating ha attestato un forte rimbalzo del pil italiano nel terzo trimestre dell’anno. Secondo l’outlook di Fitch “con l’allentamento del lockdown a maggio l’attività economica ha avuto una veloce ripresa e questo ... Leggi su ilfattoquotidiano

