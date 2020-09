Nuova pensione anticipata 2022, le probabili misure (Di martedì 8 settembre 2020) Riaperto oggi il tavolo di confronto in ambito previdenziale tra governo e parti sociali. Sul tavolo di discussione sono le diverse ipotesi di misure per poter prendere il posto della quota 100, in scadenza il 31 dicembre 2021. Se da una parte si sta studiando l’effittiva fattibilità di una quota 101 che garantirebbe ai lavoratori italiani il pensionamento con regole molto simili a quelle attuali, con funzionamento molto simile a quello della quota 100 ma con diversi fattori da sommare, dall’altra si spera ancora in una possibile attuazione della quota 41 per tutti. C’è, comunque, chi ancora punta alla flessibilità a 62 anni con un requisito contributivo più basso di quello attualmente richiesto per la quota 100, ma con l’applicazione di penalizzazioni per ogni anno di anticipo rispetto ai 67 anni. Una ... Leggi su pensioniefisco

FrancescoLaFerl : RT @sinfantino: A Giugno segnali di ripresa della nuova produzione Vita. Italiani più preoccupati per la propria pensione e salute. I maggi… - sinfantino : A Giugno segnali di ripresa della nuova produzione Vita. Italiani più preoccupati per la propria pensione e salute.… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #INPS Il reddito di cittadinanza 2020 ha introdotto questa nuova opzione di pensione per i… https://t… - infoitinterno : Nuova pensione anticipata dal 2022. Intanto rinnovo Ape Social e Opzione Donna - qui_finanza : Nuova pensione anticipata dal 2022. Intanto rinnovo Ape Social e Opzione Donna Oggi riparte il conferonto governo-p… -