L’AQUILA, PER DUE GIORNI CAPITALE DEL JAZZ, AMMIRA IL RINATO PALAZZO ARDINGHELLI (Di martedì 8 settembre 2020) La presentazione del restauro e le visite guidate nel gioiello settecentesco che diventa museo MAXXI L’Aquila, PALAZZO ARDINGHELLI.L’AQUILA – Per due GIORNI, il 5 e 6 settembre, L’Aquila è tornata ad essere CAPITALE del JAZZ italiano. Due intense giornate di concerti, con quasi 200 musicisti impegnati a suonare in suggestivi contesti architettonici del centro storico della città, che sta rinascendo man mano dalle ferite inferte dal terremoto del 2009. Un grande evento musicale e culturale ne progetto “Il JAZZ italiano per le terre del sisma”, ideato e promosso per L’Aquila da Paolo Fresu, che lo ha diretto per cinque anni dalla prima edizione nel 2015, esteso due anni dopo anche agli altri centri colpiti dal sisma del 2016, con ... Leggi su laprimapagina

d_ssissinono : RT @Teso4zampe: Rieti, tornato a casa il gatto trovato in via Salaria per L'Aquila - - AgenziaASI : L’Aquila, per due giorni capitale del jazz, ammira il rinato Palazzo Ardinghelli - fendente1 : RT @Teso4zampe: Rieti, tornato a casa il gatto trovato in via Salaria per L'Aquila - - radiolaquila1 : L'Aquila, per due giorni capitale del jazz, ammira il rinato Palazzo Ardinghelli - brunamar14 : RT @Teso4zampe: Rieti, tornato a casa il gatto trovato in via Salaria per L'Aquila - -

Ultime Notizie dalla rete : L’AQUILA PER Johnny lo zingaro evaso per la terza volta: il detenuto è latitante, ricercato in tutta Italia Corriere della Sera