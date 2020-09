'Io, licenziato dalla TV di Stato bielorussa per aver manifestato contro Lukashenko' (Di martedì 8 settembre 2020) E dopo poco la nostra TV ha iniziato a collaborare in modo molto forte con Russia Today, e con giornalisti o collaboratori russi. Lo hanno fatto tutte le tv e i media pubblici bielorussi. Ora cosa ... Leggi su tpi

Nel giorno in cui in Bielorussia si cercano, invano, notizie sulla scomparsa di Maria Kolesnikova, attivista rapita nel tardo pomeriggio di ieri, giungono alla cronaca ulteriori inquietanti notizie, c ...

La valutazione fatta dalle parti sociali nella scelta delle violazioni disciplinari passibili di sanzione conservativa vincola il giudice nel giudizio di verifica della legittimità del licenziamento i ...

Nel giorno in cui in Bielorussia si cercano, invano, notizie sulla scomparsa di Maria Kolesnikova, attivista rapita nel tardo pomeriggio di ieri, giungono alla cronaca ulteriori inquietanti notizie, c ...

Lavoratore sorpreso a fumare in azienda: può essere licenziato?

La valutazione fatta dalle parti sociali nella scelta delle violazioni disciplinari passibili di sanzione conservativa vincola il giudice nel giudizio di verifica della legittimità del licenziamento i ...