Internazionali BNL d’Italia 2020, le wild card: Jannik Sinner nel main draw (Di martedì 8 settembre 2020) Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha reso note le wild card per gli Internazionali BNL d’Italia durante la conferenza stampa di presentazione. Il numero uno della Fit ha toccato vari temi, tra cui quello del pubblico e dei rimborsi, parlando anche dei tabelloni in cui ci saranno vari azzurri presenti. A partire da Jannik Sinner, direttamente nel main draw come Sonego, Mager e Caruso. Al femminile gli inviti nel tabellone principale sono riservati a Giorgi, Paolini e Cocciaretto. LE PAROLE DI BINAGHI Le wild card per il main draw maschile: Sinner, Sonego (in caso di entrata in tabellone c’è Travaglia), Mager e Caruso.Qualificazioni: Lorenzi, Gaio, Moroni, ... Leggi su sportface

Come nel caso degli Us Open, la n.1 del mondo Ashleigh Barty è stata la prima a dare forfait al Roland Garros. E lo ha fatto da campionessa in carica. La 24enne australiana ha annunciato che non verrà ...

Manca solo una settimana all'inizio degli Internazionali BNL d'Italia (in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV). Il torneo romano sulla terra rossa era stato rimandato ca ...

