«Grande Fratello Vip 5»: ecco il cast ufficiale (Di martedì 8 settembre 2020) Finalmente ci siamo. Dopo mesi di indiscrezioni, spoiler e polemiche, il cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip, al via il 14 settembre in prima serata su Canale 5, diventa finalmente realtà. A rivelarlo in anteprima è Sorrisi, che conferma molti dei nomi trapelati nelle settimane precedenti, da Patrizia De Blank, una delle prime ad annunciare il suo ingresso nella Casa, a Fausto Leali; da Elisabetta Gregoraci, che nel 2005 partecipò a un altro reality, Ritorno al presente, su Raiuno, a Flavia Vento, con il dubbio che potrebbe abbandonare il Gf Vip così come ha fatto per l’Isola dei Famosi e La Fattoria. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1303254971383676928 Leggi su vanityfair

