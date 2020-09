Denis Dosio: chi è l’ultimo concorrente del Grande Fratello Vip 5 (Di martedì 8 settembre 2020) C’è anche l’influencer Denis Dosio tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 5, dal 14 Settembre su Canale 5 E’ in edicola da oggi, martedì 8 Settembre 2020, il numero settimanale del magazine Tv Sorrisi e Canzoni che reca in copertina tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5, in partenza sulla rete ammiraglia Mediaset lunedì prossimo, 14 Settembre. A sorpresa, agli inquilini della Casa già annunciati qui, si aggiunge anche il giovane influencer Denis Dosio. Scopriamo qualcosa in più su di lui L’identikit Classe 2001, Dosio (nato a Forlì ma di origini brasiliane) diventa un volto noto del web grazie all’amicizia con Luca Vittozzi, ... Leggi su zon

