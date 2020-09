Coppa Italia 2020/2021: sorteggiato il tabellone completo (Di martedì 8 settembre 2020) Coppa Italia 2020/2021: questo pomeriggio si è svolto il sorteggio per il tabellone della Coppa Italia edizione 2020/2021. Partecipano alla manifestazione 69 società professionistiche (20 di Serie A, 22 di Serie B, 27 di Serie C) e nove squadre di Serie D (Tritium, Ambrosiana, Breno, San Nicolò Notaresco, Pineto, Trastevere, Sassari Latte Dolce, Casarano e Gelbison Vallo della Lucania). La formula attuale del torneo è stata introdotta nella stagione 2008/2009. Si comincia col primo turno eliminatorio che vede impegnate tutte le squadre di Serie C e D. Dal secondo turno eliminatorio (mercoledì 30 settembre) entrano in gioco anche le squadre di Serie B. Dal terzo turno ... Leggi su giornal

SerieA : Si è chiuso il sorteggio della #CoppaItalia 2020/2021. Qui il tabellone ufficiale. ?? - Inter : ?? | COPPA ITALIA Definito oggi il tabellone dell'edizione 2020/2021 ?? - sscnapoli : ?? | #CoppaItalia, via il 23 settembre. Entreremo in gioco a partire dagli ottavi come testa di serie ??… - RAY_6967 : RT @Inter: ?? | COPPA ITALIA Definito oggi il tabellone dell'edizione 2020/2021 ?? - dimitripetta : Il @GenoaCFC? esordirà in #CoppaItalia dal 3° turno eliminatorio, in programma nell’ultima settimana di ottobre (28… -