Ballando con le stelle inizio ufficiale il 19 settembre (Di martedì 8 settembre 2020) Finalmente abbiamo una conferma: Milly Carlucci torna e Ballando con le stelle ha inizio ufficiale il 19 settembre 2020. L’annuncio ufficiale arriva direttamente dal profilo Instagram del programma Rai. In realtà la trasmissione avrebbe dovuto iniziare il 12 settembre, ma è slittata dopo che due membri del cast sono stati trovati positivi al Covid. Le prove hanno subito diverse pause, infatti, a causa della positività al Coronavirus di Samuel Peron e Daniele Scardina. Dopo questa ennesima disavventura sapevamo solo che tutto sarebbe ripreso dopo che tutti fossero stati messi in sicurezza. La notizia quindi di rivedere Ballando con le stelle con inizio ufficiale ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

