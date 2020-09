Wwf: “L’orso M49 non può stare al Casteller”. E l’Enpa impugna ordinanza per l’altro orso (Di lunedì 7 settembre 2020) TRENTO – La Provincia autonoma di Trento ha comunicato in mattinata la nuova cattura di M49, avvenuta nell’area del Lagorai. “Una vera e propria persecuzione verso Papillon, catturato per la terza volta in poco più di un anno. M49 sarà a breve rinchiuso nell’area faunistica del Casteller, dove oggi sono già reclusi altri due orsi, DJ3 e M57, e dalla quale questo esemplare è già fuggito due volte negli scorsi mesi, mostrando da un lato la sua enorme voglia di libertà, e dall’altra la scarsa sicurezza e adeguatezza della struttura”. Il Wwf, “come già espresso nelle scorse settimane, ribadisce come M49 non può rientrare nelle categorie di “orso pericoloso” o “orso confidente”, non avendo mai mostrato né comportamenti di abituazione né atteggiamenti aggressivi verso le persone. Leggi su dire

giannileft : @WWFitalia @GassmanGassmann @donabianchi1 @GaeBenedetto @bologna_g @IsabellaPratesi @GalaverniMarco @WWF_YOUng… - ecoNewspaper : L'orso Papillon (M49) è stato di nuovo catturato - Giulian83621891 : @WWF_Roma @WWF Ricatturato l'orso Papillon! Tre orsi rinchiusi per la stupidita' di un politico e l'incapacita' del ministro Costa! -

