Sanremo 2021, Stefano Coletta smentisce Amadeus: “Si farà” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il direttore di Rai 1, Stefano Coletta, riferendosi alle recenti dichiarazioni sul festival di Sanremo 2021, ha speso parole sulla prossima edizione della kermesse musicale. Amadeus, confermato per la seconda volta consecutiva presentatore e direttore creativo del festival, aveva infatti detto che non si sarebbe svolto nulla se non ci fosse stato il pubblico in sala. Coletta ha rimediato a tali affermazioni, rassicurando che Sanremo 2021 si svolgerà senza intoppi: con o senza pubblico. Work in progress dunque. Al momento, non è dato sapere se ci saranno spettatori presenti all’interno dell’Ariston o gli artisti dovranno esibirsi senza il pubblico in sala. Sanremo 2021, ... Leggi su nonsolo.tv

Corriere : Sanremo 2021, il direttore di Rai1 Coletta: «Il Festival si farà, con o senza pubblico» - infoitcultura : Sanremo 2021, l’allarme di Amadeus: “Con il pubblico o salta”. Coletta smentisce: “Ci sarà” - itsmwengo : Coletta che conferma che Sanremo 2021 si farà comunque, con o senza pubblico, è proprio la notizia di cui avevo bisogno - apaticinside : RT @amaricord: Rimaniamo distanti oggi per poter vedere Sanremo 2021 a marzo - everlolax : RT @yleniaindenial: INDOSSATE LA MASCHERINA E RISPETTATE IL DISTANZIAMENTO PERCHÉ SE FATE SALTARE IL FESTIVAL DI SANREMO 2021 VI PRENDO A M… -