Prima data ufficiale per EMUI 11 su Huawei: a giorni il primo impatto (Di lunedì 7 settembre 2020) Non sappiamo ancora quando sarà disponibile l’aggiornamento nella sua versione definitiva e stabile per i modelli Huawei compatibili, ma a partire da oggi 7 settembre abbiamo finalmente qualche notizia più concreta per quanto concerne EMUI 11. Secondo un manifesto ufficiale pubblicato proprio in questi minuti dal produttore asiatico, infatti, possiamo analizzare in modo più dettagliato quanto deciso sul pacchetto software di cui si parla tantissimo da alcune settimane a questa parte. Alcune date per EMUI 11 su Huawei Secondo quanto annunciato da Huawei Central, più in particolare, la locandina parla di una presentazione in programma questa settimana con il colosso cinese, per la precisione il giorno 10. Non si tratta di smartphone e, andando per ... Leggi su optimagazine

Prima Casa, il termine per la decadenza dal beneficio slitta al 2021, anche per la vendita della precedente abitazione

Con la risposta all’interpello n. 310 del 4 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce utili chiarimenti in merito alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. In particolare, l’istante fa ...

Tragica arrampicata, un errore tecnico prima del volo mortale

BUTI. Potrebbe essere stato un errore tecnico, dovuto all’abitudine a lavorare in altezza con le funi e a scalare le montagne, a far cadere nel vuoto Giulio Benucci, 29 anni, di Signa, che ha trovato ...

