Mbappè risponde a Leonardo: “Abbiamo bisogno di fare un buon mercato per migliorare in Champions” (Di lunedì 7 settembre 2020) Kylian Mbappè ha risposto alle parole di Leonardo che, nella giornata di ieri, aveva preannunciato un mercato senza esborsi troppo onerosi per il Psg. Il gioiellino francese ha parlato così a Telefoot: “Dobbiamo comprare alcuni giocatori e fare un buon mercato – ha dichiarato l’attaccante classe ’98 -. Abbiamo superato lo scoglio dei quarti di Champions, ora con un nuovo gruppo di giocatori possiamo migliorare. Per vincere la Champions ci sono mancati alcuni dettagli, e non possiamo trascurare questo aspetto”. Foto: Twitter L’Equipe. L'articolo Mbappè risponde a Leonardo: “Abbiamo bisogno di fare un buon mercato per ... Leggi su alfredopedulla

BombeDiVlad : ??? #Mbappé risponde a #Leonardo: “Dobbiamo comprare alcuni giocatori e fare un buon mercato. Per vincere la… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappè risponde