Mancini: "Zaniolo? È sereno e non ha dolore" (Di lunedì 7 settembre 2020) AMSTERDAM, Olanda, - Roberto Mancini È soddisfatto per la vittoria, ma soprattutto per la prestazione della sua Nazionale che ha espugnato la Johan Cruijff Arena, battendo i padroni di casa dell' ... Leggi su corrieredellosport

RealPiccinini : In bocca al lupo di cuore a #Zaniolo per l’intervento di domani. Era tanto tempo che non vedevo un talento così pur… - Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ?? L’incoraggiamento di #Gravina a #Zaniolo: “Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo!” La notizia… - Cucciolina96251 : RT @lentuzzo: Davvero bella l’#Italia di #Mancini che vince, meritatamente, contro l’#Olanda! Vittoria offuscata dall’infortunio di #Zaniol… - infoitsport : Mancini: 'Zaniolo sarà pronto per gli Europei' - Sportmediaset - lovemyMatherAn1 : RT @Vivo_Azzurro: #Nazionale ???? ?? L’incoraggiamento di #Gravina a #Zaniolo: “Forza Nicolò, ti aspettiamo per l’Europeo!” La notizia ???? htt… -