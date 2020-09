Lo Russo: “Primarie essenza costitutiva Pd” (Di lunedì 7 settembre 2020) Il Partito Democratico si avvia alle fase che porterà in autunno alle primarie. E che la scelta del nuovo sindaco passi da questa consultazione è per i Dem inevitabile. Oggi il capogruppo del Pd in Comune a Torino Stefano Lo Russo ricorda come “Le primarie sono nell’essenza costitutiva del Pd e, se ben organizzate, possono essere davvero un buon strumento di esercizio della democrazia”.In un post su Facebook con una foto di un vecchio certificato di voto per le primarie del 2007 Lo Russo scrive: “Oggi riordinando vecchi faldoni ho trovato questo certificato del 2007. Mi ha fatto piacere e mi ha fatto riflettere sul fatto che le primarie sono nell’essenza costitutiva del Pd e lo hanno segnato fin dalla sua nascita. E alla fine credo che, se ben ... Leggi su nuovasocieta

