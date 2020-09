Ha vinto la cultura del sospetto (Di lunedì 7 settembre 2020) Ci sono passaggi della nostra storia repubblicana che non ricevono sui media un’attenzione pari all’impatto che hanno nella vita dei cittadini. È il caso della riforma delle intercettazioni, entrata in vigore il primo settembre nella sostanziale indifferenza del giornalismo di quotidiani, siti e tv. Eppure da questa legge la nostra civiltà giuridica subisce un’amputazione che non ha precedenti. L’ha raccontata ieri Mattia Feltri evocando la metafora del cassetto inviolabile, dove lui, adolescente, poteva nascondere i suoi segreti, perché, per un preciso patto con i genitori, non sarebbe mai stato aperto. Quel cassetto distingue una democrazia, che rinuncia a vedere e a sapere tutto rispettando una quota di privatezza dei cittadini, dai regimi che, in nome dell’efficienza, della verità e della giustizia, impongono una sorveglianza ... Leggi su huffingtonpost

Il risultato dell’incontro tra le associazioni ANPI Bonfigli Tomovic, Tangram, Teatro Di Sacco e T-trane, fisicamente vicine e culturalmente complementari, da oggi si chiama CCCP, Centro Culturale Cav ...

