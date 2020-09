Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di lunedì 7 settembre 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. I voti degli elettori in questo inizio di agosto raccontano un calo dei partiti di governo, Pd e M5S. Si ferma anche la corsa di Fratelli d'Italia. Cresce invece la Lega di Salvini che ritrova consensi dopo settimane di difficoltà.Interessante anche i risultati di diversi sondaggi sulle prossime elezioni regionali. Il centrodestra è in forte vantaggio in Veneto (Zaia al 78%), Liguria (Toti al 60%) e nelle Marche (Acquaroli al 52%) ed è avanti anche in Puglia di soli 4 punti. Al centrosinistra sicura la Campania con De Luca vicino al 60%.Molto incerta la questione in Toscana, regione chiave, da sempre "rossa". L'ultimo ... Leggi su panorama

lucianonobili : Fanno venire i brividi le immagini della manifestazione #NoMask, #NoVax, ultradestra e negazionisti di Roma. Uno sc… - myrtamerlino : Terminano anche gli ultimi giorni di prove! Domani dalle 11 torno in diretta con l'@Ariachetira su @La7tv. Una carr… - davidealgebris : Per ConteBalle Trump o Biden sono la stessa cosa per l'Italia. Questo riassume la miseria umana di chi si vende (lu… - marcoriv97 : @LegaSalvini Gli ultimi che dovrebbero parlare di scuola e istruzione siete voi @LegaSalvini. Siete uno più ignoran… - cestmoisassy : @martina34654059 -si risparmierebbe una somma veramente esigua (circa lo 0,07% del bilancio ??) -diventeremmo gli ul… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi "La Shoah raccontata ai ragazzi": gli ultimi testimoni rispondono alle domande degli studenti di tutta italia La Repubblica Incassi ancora in crescita, After guida la ripresa

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Dopo Tenet, a rivitalizzare il botteghino che continua a crescere ci pensa anche After 2 (After we collided), seconda puntata della travagliata storia d'amore tra Tessa e Hardi ...

Robert Pattinson svela il film che gli ha fatto capire "cosa vuol dire recitare"

Robert Pattinson, protagonista di Tenet e The Batman, ha recentemente rivelato come è nato il suo amore per il cinema e quali sono stati i film che l'hanno ispirato. Il protagonista di The Batman Robe ...

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Dopo Tenet, a rivitalizzare il botteghino che continua a crescere ci pensa anche After 2 (After we collided), seconda puntata della travagliata storia d'amore tra Tessa e Hardi ...Robert Pattinson, protagonista di Tenet e The Batman, ha recentemente rivelato come è nato il suo amore per il cinema e quali sono stati i film che l'hanno ispirato. Il protagonista di The Batman Robe ...