Flavio Briatore torna sui social con un video-messaggio: “Mi vedete…sono in superforma. Pronto per ripartire” (Di lunedì 7 settembre 2020) Flavio Briatore torna sui social con un video, dopo l’ultimo pubblicato prima di scoprire la positività al Covid. L’imprenditore dice di essere “in superforma” e di essere “Pronto a ripartire”. Dalla casa dell’amica Daniela Santanché dove si trova da sabato 29 agosto per trascorrere la quarantena, dopo una settimana di ricovero al San Raffaele, Briatore racconta di “stare bene” e di “continuare il mio isolamento” sperando che “finisca il prima possibile”. “Sono nelle mani del professor Zangrillo, che non è solo bravo, di più. Per cui sto bene. In superforma, Pronto per ripartire”. E infine scandisce: ... Leggi su ilfattoquotidiano

